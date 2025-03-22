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Gediz'de Fidan Dikim Sezonu Başladı

Gediz'de Fidan Dikim Sezonu Başladı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, fidan dikim sezonuyla birlikte fidan satışı yapan esnaflar yoğun bir döneme girdi. Gedizliler, toprağına meyve fidanları dikerek bahar bereketini yaşıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, baharın müjdecisi olan fidan dikim sezonuyla birlikte fidan satışı yapan esnaflar yoğun bir döneme girdi. Gedizliler, topraklarını bereketlendirmek ve kendi meyvelerini yetiştirmek için fidan satış noktalarına akın ediyor.

Gediz'de yaşayan vatandaşlar, özellikle elma, hünnap, cennet hurması, şeftali, kayısı, vişne, ayva ve ceviz gibi meyve fidanlarına yoğun ilgi gösteriyor. İlçenin iklim ve toprak yapısına uygun olan bu fidanlar, Gedizlilerin bahçelerini ve tarlalarını süslüyor.

Her hafta Cumartesi günleri İzmir Ödemiş'ten Gediz'e fidan satışı yapmak için gelen esnaf Uğur Yılmaz, satışlardan oldukça memnun. 15 yıldır Gediz'e fidan getirdiğini belirten Yılmaz, "Ticaretle uğraşıyoruz, fidan üretiyoruz, kendi meyve fidanlarımız var. Kendi üretim sahamız İzmir Ödemiş. Gediz'e 15 yıldır geliyoruz. Meyve çeşitlerimiz şeftali, kayısı, kiraz, badem, ceviz, hurma, ahududu, böğürtlen, nar, kestane, badem, ayva, elma her çeşit fidan çeşitlerimiz mevcuttur" dedi.

Yılmaz, fidan fiyatlarının 50-100 TL arasında değiştiğini ve tüm ürünlerinin aşılı, garantili ve sertifikalı olduğunu vurguladı. Gediz'de fidan dikimi için en uygun zamanın Mart ayının 25-30 arası olduğunu belirten Yılmaz, "Marttan sonra nisan ayında dikim olmaması şartıyla ürünlerimize garanti veremiyoruz. Daha sonra tüplü ve poşetli fidanlara geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gediz halkının en çok elma, hünnap, cennet hurması, şeftali, kayısı, vişne, ayva ve ceviz gibi çeşitlere önem gösterdiğini belirten Yılmaz, bu seneki satışların geçen yıla göre biraz daha iyi olduğunu söyledi.

Gediz'de fidan dikim sezonunun başlamasıyla birlikte, ilçede bahar bereketi yaşanıyor. Vatandaşlar, topraklarını meyve fidanlarıyla buluşturarak hem kendi sağlıklarına katkıda bulunuyor hem de Gediz'in yeşil dokusunu zenginleştiriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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