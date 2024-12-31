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Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu

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Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Gazprom'dan yapılan açıklamada sevkiyata ilişkin anlaşmanın bugün itibarıyla sona erdiği belirtildi. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları atıl duruma düşerken, Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

ANLAŞMA BUGÜN SONA ERDİ

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

"UKRAYNA ANLAŞMAYI UZATMAYI REDDETTİ" İDDİASI

Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, " Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadelerine yer verildi.

SÖZ KONUSU ANLAŞMAYLA GAZPROM YILDA MİLYARLARCA DOLAR KAZANDI

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti. Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

TEK GÜZERGAH TÜRKİYE

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Kaynak: AA / Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Bugünün dünyasında medeniyet varsa bunun kaynağı ruslardır. Diğerlerine kalsak global ekonomi ayağına köleleştirme yapılırdı!

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Haber YorumlarıOrhan D:

Türkiye uzerinden Avrupa ya Rus dogalgazı Cengiz holding taşırsa şaşırmam.

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Haber YorumlarıZiro Latife:

Darısı türkiyeye

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Haber Yorumlarıhasan polat:

rusya parçalanacak. sonrası için planlar yapılmalı.

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