Gazipaşa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler spor dolu bir gün yaşadı.

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek miniklerle buluştu. Programda öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenceli egzersizler yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte miniklerin coşkusu ve enerjisi dikkat çekti. Çocuklara küçük yaşta spor sevgisi kazandırılması ve günlük yaşamda hareketli alışkanlıkların desteklenmesi hedeflendi.

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelerek müzik eşliğinde egzersizler yaptık. Amacımız, spor sevgisini küçük yaşta aşılamak ve hareketli yaşam bilincini desteklemek. Miniklerimizin coşkusu, etkinliğimize ayrı bir renk kattı" dedi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen program, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı. - ANTALYA