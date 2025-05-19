Gazipaşa'da Arıcılar Bal Üretim Sezonunu Yaylalarda Açtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arıcılar, bal üretim sezonunu yaylalarda açtı. AYBİR Temsilcisi Fatih Oktan, verimli bir sezon beklentisiyle kovanların Toroslar'a taşındığını belirterek üreticilere, bal kalitesini düşürecek uygulamalardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Gazipaşa'da bal üretimi yapan arıcılar, havaların ısınmasıyla birlikte arı kovanlarını yaylalara taşımaya başladı. Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği (AYBİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazipaşa Temsilcisi Fatih Oktan, yeni sezonla birlikte yayla göçünün başladığını belirterek üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Arıların yaz sıcağından etkilenmemesi ve yüksek rakımlardaki bitki çeşitliliğinden faydalanabilmesi için her yıl bahar aylarında yaylalara göç ettiklerini belirten Fatih Oktan, "Yaylalarda daha serin bir iklim, daha zengin nektar kaynakları var. Bu da hem balın kalitesini artırıyor hem de arı sağlığı için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Gazipaşalı arıcılarımız, yaylalarımıza göç ederek sezonu burada sürdürecek" dedi.

Verimli sezon beklentisi

Oktan, bu yıl bahar yağışlarının yeterli olmasının üretimi olumlu etkileyebileceğini belirterek, "Kovan taşıma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu arıların strese girmemesidir. Ayrıca, yaylada yerleşilecek alanın su kaynaklarına yakın olması, ulaşımının kolay ve güvenli olması da çok önemli. Doğaya zarar verilmeden, çevreye duyarlı şekilde üretim yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayan Oktan, "Üreticilerimizden beklentimiz, arı sağlığını önceleyen bir yaklaşım benimsemeleri ve bal kalitesini düşürecek üretimden uzak durmaları. Üretimde kaliteyi korursak, bölgemizde üretilen ürünleri en iyi şekilde pazarlar, bal üretiminde bir kimlik oluşturur markalaşma yoluna gireriz. İnşallah bu sezon hem kalite hem verim açısından bereketli geçecek" diyerek tüm arıcılara bol ve bereketli bir sezon diledi. - ANTALYA