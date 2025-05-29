Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Kazakistan Uçuşları Başladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Kazakistan Uçuşları Başladı
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FlyArystan, Kazakistan'ın Astana kentinden Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. Sezon boyunca her Çarşamba ve Cuma uçuşlar yapılacak.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda, FlyArsytan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşılandı. FlyArsytan, sezon boyunca Gazipaşa- Alanya Havalimanı ile Astana arasında her Çarşamba ve Cuma günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı, Kazakistan merkezli FlyArystan'ın Astana'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu bugün törenle karşıladı. A320 tipi uçakla gerçekleşen CFS7911 sefer sayılı uçuşla gelen yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. 30 Ağustos'a kadar sürecek sezon boyunca FlyArystan, bu hatta toplam 56 sefer gerçekleştirecek.

TAV Gazipaşa- Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, "FlyArystan'ı Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu direkt uçuşla Alanya, ilk kez Kazakistan'ın başkentiyle doğrudan bağlantı kurmuş oldu. Her yeni hat hem destinasyon çeşitliliğini artırıyor hem de bölgemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Tüm ekibimizle birlikte hattın başarıyla işlemesi ve misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Alanya'yı daha fazla destinasyonla buluşturmak ve bölge turizmini geliştirmek amacıyla tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi

2024 yılında 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim'e kadar dış hatlarda 14 havayoluyla 14 ülkede 21 destinasyona uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk dört ayında ise 182 bin 600 yolcuya hizmet verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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