Gaziantep Üniversitesi ve NAZ GROUP Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile NAZ GROUP firması arasında, öğrencilerin uygulamalı mesleki eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "İşyerinde Mesleki Eğitim ve Staj" dersini almaları zorunlu hale getirildi. Gerçekleştirilen bu iş birliği, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada pekiştirmeleri ve iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanmaları açısından büyük önem taşıyor.

"Geleceğin profesyonellerine katkı sunmak bizim için yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda gururdur"

Protokol imzalama töreninde konuşan NAZ GROUP Yönetim Kurulu Üyesi Emire Arısu Köse, "Naz Group olarak entegre tesislerimizde ürettiğimiz gıda, yapı, makarna ve un gibi ürünlerimizi başta Avrupa, Güney Amerika ve Afrika gibi toplamda 65 ülkeye ihraç ediyoruz.Bu süreçte öğrendiğimiz en önemli şey, başarının yalnızca kaliteli ürünlerle değil, aynı zamanda güçlü ekip ruhuyla mümkün olduğudur. Bugün imzalayacağımız bu stajyer öğrenci iş birliği protokolü ile geleceğimizin iş dünyasını yakından tanımalarını, teoride öğrendiklerini pratiğe dökmelerini, vizyonlarını geliştirmelerini amaçlıyoruz. Geleceğin profesyonellerine katkı sunmak bizim için yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda gururdur" dedi.

Törende konuşan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Rüstem Yanar ise, "Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (SBMYO) olarak, İşletme Yönetimi, Lojistik, Bnakacılık ve Sigortacılık, Çocuk Gelişimi, e- Ticaret ve Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret olmak üzere 9 programda, sektörün en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdama cevap verecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir. SBMYO olarak Dört dönemlik eğitim sürecinin üç dönemi teorik eğitimler ve bir dönem isteğe bağlı stajdan oluşmaktadır. İlk üç dönemi başarı ile tamamlayan öğrencileri, son dönemlerini iş yerinde eğitimal alarak tamamlama imkanına sahiptir. Bu sayede öğrencilerimiz üç dönem boyunca öğrenmiş olduğu teorik bilgileri, uygulamada görme fırsatı bulmakdır. Ayrıca bu süreç öğrencilerimizin istihdama katılım sürecini hızlandırmaktadır. Kurumsal firmalarla yaptığımız bu tür işbirliği protokollerine, öğrencilerimizin daha nitelikli bir ortamda uygulamalı eğitim sürecini tecrübe etmeleri açısından önem veriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP