Haberler

Gaziantep Üniversitesi ve NAZ GROUP Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep Üniversitesi ve NAZ GROUP Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile NAZ GROUP firması, öğrencilerin uygulamalı mesleki eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla protokol imzaladı. Bu iş birliği, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulmalarını sağlayacak.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile NAZ GROUP firması arasında, öğrencilerin uygulamalı mesleki eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "İşyerinde Mesleki Eğitim ve Staj" dersini almaları zorunlu hale getirildi. Gerçekleştirilen bu iş birliği, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada pekiştirmeleri ve iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanmaları açısından büyük önem taşıyor.

"Geleceğin profesyonellerine katkı sunmak bizim için yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda gururdur"

Protokol imzalama töreninde konuşan NAZ GROUP Yönetim Kurulu Üyesi Emire Arısu Köse, "Naz Group olarak entegre tesislerimizde ürettiğimiz gıda, yapı, makarna ve un gibi ürünlerimizi başta Avrupa, Güney Amerika ve Afrika gibi toplamda 65 ülkeye ihraç ediyoruz.Bu süreçte öğrendiğimiz en önemli şey, başarının yalnızca kaliteli ürünlerle değil, aynı zamanda güçlü ekip ruhuyla mümkün olduğudur. Bugün imzalayacağımız bu stajyer öğrenci iş birliği protokolü ile geleceğimizin iş dünyasını yakından tanımalarını, teoride öğrendiklerini pratiğe dökmelerini, vizyonlarını geliştirmelerini amaçlıyoruz. Geleceğin profesyonellerine katkı sunmak bizim için yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda gururdur" dedi.

Törende konuşan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Rüstem Yanar ise, "Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (SBMYO) olarak, İşletme Yönetimi, Lojistik, Bnakacılık ve Sigortacılık, Çocuk Gelişimi, e- Ticaret ve Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret olmak üzere 9 programda, sektörün en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdama cevap verecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir. SBMYO olarak Dört dönemlik eğitim sürecinin üç dönemi teorik eğitimler ve bir dönem isteğe bağlı stajdan oluşmaktadır. İlk üç dönemi başarı ile tamamlayan öğrencileri, son dönemlerini iş yerinde eğitimal alarak tamamlama imkanına sahiptir. Bu sayede öğrencilerimiz üç dönem boyunca öğrenmiş olduğu teorik bilgileri, uygulamada görme fırsatı bulmakdır. Ayrıca bu süreç öğrencilerimizin istihdama katılım sürecini hızlandırmaktadır. Kurumsal firmalarla yaptığımız bu tür işbirliği protokollerine, öğrencilerimizin daha nitelikli bir ortamda uygulamalı eğitim sürecini tecrübe etmeleri açısından önem veriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.