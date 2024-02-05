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Gaziantep Ticaret Odası Başkanı: Deprem değil binalar öldürdü

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depremin değil, yetersiz binaların ölümlere sebep olduğunu belirtti. Yıldırım, deprem gerçeğinin akıllardan çıkmaması gerektiğini ve yapıların bilim ışığında inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

100 yılın felaketi, tüm Türkiye'yi sarsan 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Deprem değil binalar öldürdü!" dedi.

Yaptığı açıklamada 6 Şubat 2023 tarihini ve o gece yaşananların hiçbir saniyesini unutamadıklarını belirten Başkan Yıldırım, "O geceyi asla hatırlamak istemiyoruz Fakat hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. O gece bizi deprem değil yuva kurduğumuz, başımızı soktuğumuz binalar öldürdü. Mühendislik hizmeti almayan, denetimi yapılmayan, üç kuruşluk kar kaygısıyla çimentosundan, demirinden çalınan binalar öldürdü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve bunun hiçbir zaman akıllardan çıkmaması gerektiğini hatırlatan Yıldırım, "Doğanın durdurulamaz gerçeği depremi 6 Şubat tarihinde çok çok acı bir şekilde yaşadık. Çok canımız gitti O acıları bir daha yaşamayalım, canlarımız bir daha gitmesin diye de o günden büyük dersler çıkarmalıyız. Her an deprem olabileceği bilinciyle hayatımızı sürdürmeli, önlemlerimizi ona göre almalı ve yapılarımızı bu anlayışla, bilim ışığında inşa etmeliyiz" dedi.

6 Şubat Depremlerinin ilk gününde yaşananlara ve GTO üyelerinin aldığı aksiyona ilişkin de konuşan Tuncay Yıldırım, "Depremin ilk gününde müthiş bir kenetlenmeyle organize olmaya çalıştık. Hangi üyemizi aradıysak kendi canını bırakıp lazım olan malzemeleri, gıdayı, teçhizatları temin etmek için canla başla, gece gündüz uyumadan çalıştı. Asla haklarını ödeyemeyiz. Oda personelimiz Bulla restoranımızda, GETHAM'da binlerce kişiyi günlerce ağırladı. Her bir üyemize, personelimize teşekkür ediyorum. 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde vefat eden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha ülkemizi böyle acılarla imtihan etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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