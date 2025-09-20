Gaziantep'te Pamuk Hasadı Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "beyaz altın" olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçe ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan pamuk, bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekildi.

Yılın ilk hasadı, ilçeye bağlı kırsal Esentepe Mahallesi'nde çiftçi Şıh Mehmet Yağcı'nın tarlasında gerçekleştirildi. İlk ürünlerden dönüm başına yaklaşık 450 kilogram pamuk elde edildi.

Pamuk üreticisi Şıh Mehmet Yağcı, girdi maliyetlerinin her geçen yıl arttığını ve fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle üreticilerin uzun süredir mağdur olduğunu belirtti. Yağcı, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki ilk pamuk hasadını gerçekleştirdim. Ürettiğim kütlü pamuğu, ilçede faaliyet gösteren Ömeroğlu Çırçır ve Presse Fabrikası'na kilogramı 32 TL'den sattım" dedi.

Ömeroğlu Çırçır ve Presse Fabrikası sahibi Ali Ömeroğlu ise pamuğun bu yıl verim ve kalite açısından geçen yıllara oranla normal seyrettiğini ifade ederek, "Yılın ilk pamuğunu 32 TL'den aldık. Başlayan hasadın tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da bu yıl 15 bin dönüm civarında pamuk ekildiğini hatırlatarak, "Hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP