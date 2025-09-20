Haberler

Gaziantep'te Pamuk Hasadı Başladı

Gaziantep'te Pamuk Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. Yılın ilk hasadı Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve pamuk verimi, dönüm başına yaklaşık 450 kilogram olarak belirlendi. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük fiyatlardan şikayetçi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "beyaz altın" olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçe ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan pamuk, bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekildi.

Yılın ilk hasadı, ilçeye bağlı kırsal Esentepe Mahallesi'nde çiftçi Şıh Mehmet Yağcı'nın tarlasında gerçekleştirildi. İlk ürünlerden dönüm başına yaklaşık 450 kilogram pamuk elde edildi.

Pamuk üreticisi Şıh Mehmet Yağcı, girdi maliyetlerinin her geçen yıl arttığını ve fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle üreticilerin uzun süredir mağdur olduğunu belirtti. Yağcı, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki ilk pamuk hasadını gerçekleştirdim. Ürettiğim kütlü pamuğu, ilçede faaliyet gösteren Ömeroğlu Çırçır ve Presse Fabrikası'na kilogramı 32 TL'den sattım" dedi.

Ömeroğlu Çırçır ve Presse Fabrikası sahibi Ali Ömeroğlu ise pamuğun bu yıl verim ve kalite açısından geçen yıllara oranla normal seyrettiğini ifade ederek, "Yılın ilk pamuğunu 32 TL'den aldık. Başlayan hasadın tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da bu yıl 15 bin dönüm civarında pamuk ekildiğini hatırlatarak, "Hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli

Yeni banka kuruluyor! İsmi bile belli
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

Fiyatı 80 bin liradan başlayan ürün için birbirlerini ezdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı

Yeşil ışığı yaktı! Volkan Demirel geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.