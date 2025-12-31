Haberler

En 'değerli' kardan gelin

En 'değerli' kardan gelin
Gaziantep'in İslahiye ve Nizip ilçelerinde esnaf, kar yağışında müşteri gelmeyince kardan adamlar ve gelinler yaptı. Eğitim için kardan adam yapan öğrenci ve kuyumcunun kardan gelini renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu. İslahiye ve Nizip ilçesinde esnaf, müşteri gelmeyince kardan adamları "müşteri" yaptı. Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu, kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi.

Kar yağışının etkili olduğu İslahiye ilçesinde yolların kapanması ve soğuk hava nedeniyle müşteri gelmeyince, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Yusuf Yılmaz (16), uygulamalı eğitimini aksatmamak için iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın başına peruk takan Yılmaz, daha sonra "müşterisini" tıraş ederek günün eğitimini tamamladı.

İşletme sahibi Abdullah Kahramanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kar nedeniyle müşteri gelmeyince öğrencimiz Yusuf, kardan adam yaparak onun üzerinde tıraş uygulaması yaptı. Kardan adamın başına taktığı peruğu tıraş ederek bugünkü eğitimini tamamladı" dedi.

Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu, kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi. Boynuna bilezikler ve kolyeler takılan kardan gelin vatandaşların ilgisini çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
