Gaziantep'te, Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen'in Serbest Bırakılması İçin Eylem

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in serbest bırakılması için eylem düzenledi. Tüm Emekliler Sendikası yetkilileri, iş güvencesi ve işçi hakları konusunda yaşanan haksızlıkları dile getirdiler.

Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in serbest bırakılması talebiyle eylem yaptı. Tüm Emekliler Sendikası 2021 Gaziantep Şube Sekreteri Ömer Aydın, "Mehmet Türkmen, İsmail Arı, Alican Uludağ ve haklıdan yana, gerçekten yana olan tüm tutuklular serbest bırakılana kadar, haksızlıkları ortadan tamamen kaldırana kadar mücadelemiz sürecek. Halka karşı suç işleyenler, işçilerin hayatını cehenneme çevirenler, yolsuzlar ve hırsızlar hesap verecek" dedi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen'in tutukluluğunun 15. gününde, Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Tüm Emekliler Sendikası 2021 Gaziantep Şube Sekreteri Ömer Aydın, şunları söyledi:

"Gaziantep'te 2013'ten bu yana yüzlerce işçi, iş cinayetine kurban gitti. Kaç patron yargılandı? Kaç patron alınmayan önlemler yüzünden ceza aldı? Kaç patrona iş güvenliği maliyetinden kaçındığı için ceza verildi? Gaziantep OSB'de işçilerin elinin, kolunun kopmadığı bir gün bile yokken, işyerleri ne kadar denetleniyor? Bu denetlemelerin sonucunda alınmayan önlemler yüzünden kaç patron yargılandı? İşçileri, tazminatını gasbederek işten atan; işçilere her türlü baskıyı, mobingi, hakareti uygulayan kaç patron işlediği suçlardan dolayı hesap verdi? Sendikalı olduğu için işçiyi işten atan kaç patron yasaları ve anayasayı çiğnemesine rağmen ceza aldı? Üstelik bu suçun hapis cezası bile varken bırakalım bir tane patronun tutuklanmasını, sendikal tazminat ödemeye kaç patron mahkum edildi?"

Hakkını aradığı için işçileri ahlaksız kodlarla işten atan, işçilere hırsızlık, ahlaksızlık yaptığı iftirası atan kaç patron ceza aldı? İş mahkemeleri işçileri haklı bulmasına rağmen kaç patrona, devletin resmi kurumlarını, SGK'yı, mahkemeyi, İŞKUR'u kandırmaktan, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ceza verildi? Mehmet Türkmen, İsmail Arı, Alican Uludağ ve haklıdan yana, gerçekten yana olan tüm tutuklular serbest bırakılana kadar, haksızlıkları ortadan tamamen kaldırana kadar mücadelemiz sürecek. Halka karşı suç işleyenler, işçilerin hayatını cehenneme çevirenler, yolsuzlar ve hırsızlar hesap verecek. Gerçekler, haklılar ve haklıdan yana olanlar kazanacak."

Kaynak: ANKA
