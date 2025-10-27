Gaziantep'te 60 Bin TL'ye Satılan Dev Et Satırı İlgi Odağı Oldu

Gaziantep'te bıçak ustasının yaptığı dev et satırı, 60 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında çapa, dahre, kazma, bıçak, satır ve balta gibi aletler üreten 44 yaşındaki Erhan Kaz, yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından şap sapıyla birlikte 1 metre 50 santimetre uzunluğunda dev bir dövme et satırı yaptı. Çarşıda satışa sunulan dev et satırı, görenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Et satırının boyunu gören kadar fiyatını öğrenen de şaşırıyor. 60 bin TL'den alıcısını bekleyen et satırı genelde kasaplar için süs amaçlı tercih ediliyor.

Babasından öğrendiği demircilik mesleğini 35 yıldır sürdürüyor

Babasından öğrendiği demircilik mesleğini 35 yıldır severek sürdüren Erhan Kaz, çocuk yaşta öğrendiği demircilikte yıllardır kızgın demire çekiç sallıyor. Henüz 10 yaşındayken babasının yanında çıraklık yapmaya başlayan ve ilkokulu bitirdikten sonra da babasının yanında çalışmaya başlayan ve babasından mesleğin tüm inceliklerini de öğrenerek yıllarca çeşitli ürünler yapan Kaz, son yıllarda sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalan ender ustalar arasına girdi. 7 yıl öncesine kadar babası ve ağabeyiyle birlikte çalışan Kaz, kendi iş yerinde günde 10 saate yakın çalışıyor. Dedesinden babasına geçen demircilik mesleğini aynı özveriyle sürdüren Kaz, geçen 35 yılda da çok sayıda eleman yetiştirdi.

Demir parçalarını çekiçle döverek kazma, kürek, satır ve bıçak gibi aletlere dönüştürüyor

Makasla kesip, ocakta erittiği demir parçalarını çekiçle döverek kazma, kürek, nacak, balta, kürek, satır ve bıçak gibi aletlere dönüştüren usta, mütevazı atölyesinde demire şekil vermeyi sürdürüyor. 35 yıldır ateşte demir döven ve meslek hikayesini ise bugünlere kadar taşıyan Kaz, mesleğini ilk günkü aşkla devam ettiriyor.

Bir haftada yaptığı insan boyundaki et sarını 60 bin TL'ye satıyor

İnsan boyundaki et satırıyla ilgili bilgi veren Kaz, "Bu et satırını yaklaşık bir hafta sürede yaptım. 1 metre 50 santimetre uzunluğunda yaptığım dev et satırını iş yerimin cam vitrinine koymak için ve deneme amaçlı yaptım. Fiyatı 60 bin TL'dir" dedi.

"35 yıldır bu mesleği yapıyorum"

Mesleğiyle ilgili de bilgi veren Kaz, ilkokul yıllarında tatil günlerinin yanı sıra okula gittiği günlerde dersten çıkıp babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladığını belirterek, "Bu mesleğe ilkokula giderken, baba mesleğimiz olduğu için okul tatillerinde babamızın dükkanına gider, orada çalışırdık. O tarihten bu yana bu mesleğin içindeyiz. Bu mesleğe giren kişi önce kömür kırmadan başlar. Kömür kırmayı öğrendikten sonra çekiç vurmaya geçersin. İlerleyen yıllarda kalfa olur, usta olur ve devam edersin. 15-16 yaşından bu yana bu meslekte çekiç sallıyorum. Demiri parlatmasını ve diğer işlemlerin hepsini yapabiliyordum. Sadece dövme yapamıyordum. Bu meslekte en önemli olan kısım kıskacı tutabilmek. Kıskacı tuttuktan sonra her şeyi yaparsın. Kendi iş yerimi yaklaşık 7 sene önce açtım. 7 seneden beri kendi iş yerimi çalıştırıyorum. 7 sene öncesine kadar da babamla ve ağabeyimle beraber çalışıyorduk. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. İşimiz genelde tehlikeli bir iştir. Çünkü bıçakla uğraşıyoruz. Keskinlik var, elini ve ayağını kesebilirsin. Mesleğimiz tehlikeli bir meslek. Tabi ki yazın günü sıcakta çalışıyoruz. Hava bayağı aşırı sıcak oluyor. Kışında terliyoruz, hava soğuk olduğundan dolayı bir sıcak bir soğuk derken de hasta oluyoruz. Yani kolay bir meslek değil" dedi.

"Sabah başlayıp öğlene kadar çekiç vuruyoruz"

Çapa, balta, kazma, tırmık, bıçak, satır ve dahre gibi aletlerin hem tamirini hem de üretimini yaptığını belirten Kaz, "Sabah başlayıp öğlen 12.00'a kadar bu çekici vuruyoruz. Seri ve hızlı bir şekilde demire vurduğumuz için çekiç sayısını saymamız mümkün değil. Mesleğimiz kolay değil. Normal bir çelik malzemeyi bıçağa, et zırhına ve baklava dilim bıçağına döndürüyoruz. Demire model veriyoruz. Bir de yapmış olduğumuz ürünlerin hepsi tamamen dövmedir. Dövme olmayan ürün dükkanımızdan çıkmaz" diye konuştu. - GAZİANTEP