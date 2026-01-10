Haberler

OSB Başkanı Şimşek'ten 10 Ocak mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının toplumdaki önemi ve demokratik işleyişteki rolüne dikkat çekti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mesaj yayımlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mesajında basının toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Şimşek, güçlü, tarafsız ve objektif bir basının demokrasinin sağlıklı işlemesinin, toplumsal bilincin güçlenmesinin ve ülkenin her alanda gelişip kalkınmasının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Doğru ve güvenilir bilgi akışının sağlanmasının, ekonomik ve sosyal ilerlemeye de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şimşek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin müşterek sesi olarak tanımladığı basın demokrasimizin de vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bu nedenle güçlü ve tarafsız bir basının varlığı hem demokrasimiz hem de ekonomik kalkınma açısından elzemdir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

