Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı: Depremde Başarılı Bir Sınav Verdik

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yayımladığı anma mesajında, "Depremden sonra tüm araç-gereç, bina, personel gibi tüm imkanlarımızı milletimizin hizmetine sunduk. Gaziantep OSB, deprem yaraların sarıldığı merkez haline gelerek başarılı bir sınav verdi" dedi.

6 Şubat depremleri, şüphesiz ki ülkemizin son yıllarda yaşadığı en büyük doğal afetlerden birisi olduğunu hatırlatan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şimşek, "Depremlerde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Millet olarak çok büyük acılar yaşadık. Bu acıları unutmamız mümkün değildir. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından OSB'nin tüm imkanları ile depremlerden etkilenen vatandaşların hizmetine koşarak, kamu-sivil toplum işbirliği, kriz yönetimi, hasar tespiti ve hayata dönüş çalışmaları açısından başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Başkan Şimşek, "Depremin ardından bir taraftan hızlı bir şekilde mevcut sanayi tesislerimizde ve müdürlüğümüze bağlı binalarda hasar tespit çalışmasını yaparken, diğer taraftan da binalarımızı ve imkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunmanın çabası içerisinde olduk. Müdürlüğümüze ait hizmet binalarını, okullarımızı, camilerimizi ve Ortadoğu Fuar Merkezi'ni hem çalışanlarımızın ailelerinin hem de vatandaşların kullanımına açtık. Ayrıca, bu binalarda kalan vatandaşların ısınma, beslenme ve hijyen alanında duydukları ihtiyaçları karşıladık" şeklinde konuştu.

"Tedarik zincirinin kopmasını önledik"

Şimşek, "Depremlerden sonraki en önemli hedefimiz, sanayi tesislerimizin en kısa sürede yeniden üretime başlamaları sağlanarak, tedarik zincirinde herhangi bir aksamanın yaşanmaması oldu. Bu amaçla depremin hemen ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı, sanayi tesislerimizin altyapı ve enerji alanındaki sorunları çözüldü. Böylece üretimde bir aksamanın olmasının önüne geçildi. Sanayicilerimizle sosyal medya kanalları üzerinden sürekli iletişim içerisinde olunarak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlandı. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına da önemli destek verdik.

Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bir yıl gibi bir sürede depremin yaraları büyük ölçüde sarıldı. Ancak bizler ülke olarak her zaman bu tür doğal afetlerle karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Bu nedenle afetlere hazırlıklı olmak, bilimin ışığında hareket etmek büyük önem taşıyor. Şehir olarak ortak akılla hareket ederek depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP