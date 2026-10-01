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Gaziantep İslahiye'de 4 işçi, alacak iddiasıyla okul çatısında eylem başlattı

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Gaziantep İslahiye'de 4 işçi, alacak iddiasıyla okul çatısında eylem başlattı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okul inşaatında çalışan 4 işçi, ücretlerini alamadıklarını iddia ederek okulun çatısına çıkıp eylem başlattı. Dün öğle saatlerinde başlayan eylem gece boyunca ve bugün de sürerken, ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalıştıkları okul inşaatında paralarını alamadıklarını iddia eden 4 işçi, okulun çatısına çıkarak eylem başlattı. İşçilerin dün öğle saatlerinde başlayan eylemi gece boyunca ve bugün de devam ederken ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermedi.

Olay, İslahiye ilçe merkezinde bulunan bir okul binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda yürütülen çalışmalarda yer alan ve emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadıklarını öne süren 4 işçi, dün öğle saatlerinden sonra binanın çatısına çıktı. İşçileri çatıda gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tedbiri, işçilerin eylemi devam ediyor

İtfaiye ekipleri okul çevresinde muhtemel bir atlama ihtimaline karşı branda açarak güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise işçileri eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışması başlattı. Dün öğle saatlerinde başladıkları eylemi, tüm ikna çalışmalarına rağmen gece boyunca ve bugün de sürdüren işçilerin çatıdaki bekleyişi, ekiplerin ise ikna çalışmaları ve tedbir alma durumları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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