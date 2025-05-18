Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Renklerinde Tabutla Yürüdü

Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Renklerinde Tabutla Yürüdü
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Bartın'da Galatasaray taraftarları, Kayseri maçı öncesinde Fenerbahçe'nin renklerinde bir tabut hazırlayıp yürüyüş yaptı. Taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı ve teknik direktörlerin resimlerini tabuta astı ve galibiyetten umutlu olduklarını dile getirdi.

- Galatasaraylı taraftarlar sarı-lacivert renkli tabutla yürüdü

BARTIN - Bartın'da bir grup Galatasaray taraftarları Kayseri maçı öncesinde Fenerbahçe'nin forma renklerinde tabut hazırlayarak tekbirlerle yürüdü.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın bir puan alması halinde şampiyonluğu garantileyecek olması nedeniyle Bartın'da bir grup taraftarlar sarı ve lacivert renklerde tabut yaptılar. Tabutun yanlarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun resimlerini de astı. Galibiyetten emin olduğunu belirten taraftarlar, "Bu akşam cenazemiz var. Üçünü aynı tabuta koyduk. Onların hayalleri bizim gerçeklerimiz. Beşinci yıldızı alacağız" diye konuştu.

Taraftarlar, maç öncesinde omuzlarına aldıkları tabutla, tekbirler getirerek, şehirde yürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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