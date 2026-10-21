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Galatasaray stadı çevresindeki çalışmalar sürüyor, Bakanlık olumsuzluk saptamadı

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Galatasaray stadı çevresindeki çalışmalar sürüyor, Bakanlık olumsuzluk saptamadı Haber Videosunu İzle
Galatasaray stadı çevresindeki çalışmalar sürüyor, Bakanlık olumsuzluk saptamadı
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14 Ekim'deki yağışlar sonrası sel ve su baskınlarıyla gündeme gelen Galatasaray stadı çevresinde çalışmalar sürüyor. Bakanlık İl Müdürlüğü, 18 Ekim'deki teknik incelemede stadyum ve Aslanvadi şantiyesinde olumsuzluk saptanmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarıyla gündeme gelen Galatasaray stadının çevresinde çalışmalar devam ediyor. Stadyumun hemen alt kotunda bulunan şantiye alanında işçilerin kazıklı temel imalatlarını sürdürdüğü anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan aşırı yağışların ardından Galatasaray stadyumu ve stadyumun altında yer alan Aslanvadi Projesi, kamuoyunda çeşitli tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle şantiye alanındaki kazı çalışmaları ve stadyum çevresindeki zeminle ilgili ortaya atılan iddialar gündem olurken, bölgede çalışmaların sürdüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, stadın hemen önünde ve alt kotunda geniş bir kazı alanının bulunduğu, vinçlerin ve iş makinelerinin çalıştığı, işçilerin ise şantiye sahasındaki faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, yağışların ardından Stadyum ve Aslanvadi Projesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine 18 Ekim'de teknik inceleme yapıldığını açıkladı. İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, yapılan incelemelerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı, stadın alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi'nin şantiye sahasında da olumsuz bir durum tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada, projede kazıklı temel imalatlarının sürdüğü belirtilerek kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Stadın çevresindeki çalışmalar, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde, stadyumun ön bölümündeki geniş kazı sahası, kademeli şekilde açılan zemin, şantiye yolları ve temel imalatlarının yapıldığı alanlar dikkati çekti. İşçilerin ve iş makinelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü şantiye sahasında vinçlerin de çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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