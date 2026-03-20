GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kara'dan Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara mesajında, bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en yoğun şekilde hissedildiği günler olduğuna değinerek, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlar olduğunu ifade etti.

Kara mesajında, "birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini "Ramazan Bayramı'nın; başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en yoğun şekilde hissedildiği bu müstesna günlerin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Ramazan ayı boyunca sabır, hoşgörü ve yardımlaşma duygularıyla pekişen toplumsal bağlarımız, bayramın coşkusuyla birlikte daha anlamlı bir hale gelmektedir. Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel zamanlardır.

GAGİAD olarak, genç iş insanlarıyla birlikte ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlama sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş dünyasında güven, iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını güçlendirerek, daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı bayram vesilesiyle; başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, Gaziantep halkının ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
