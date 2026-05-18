GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kara'dan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yunus Kara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin üretkenlik ve girişimcilik ruhunun ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi milletimizin tarihi bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü simgelerinden biridir. GAGİAD olarak bizler; gençlerimizin üretkenliğini, girişimcilik ruhunu ve yenilikçi bakış açısını ülkemizin kalkınması açısından büyük bir değer olarak görüyoruz. Gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, fikirlerini destekleyen ve onları ekonomik ve sosyal hayatın aktif bir parçası haline getiren çalışmaların, sürdürülebilir bir gelecek adına önemli olduğuna inanıyoruz. Bugünün gençleri; yalnızca yarının liderleri değil, aynı zamanda bugünün değişimine yön veren güçlü aktörleridir. Bilimde, sanatta, teknolojide ve girişimcilikte ortaya koydukları vizyon; ülkemizin gelişim yolculuğuna önemli katkılar sunmaktadır. Genç iş insanları olarak; üretimi, yatırımı, istihdamı ve toplumsal faydayı odağına alan projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temelinde; düşünen, üreten ve sorumluluk alan bir gençliğin olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. GAGİAD olarak gençliğin enerjisi, vizyonu ve kararlılığıyla ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
