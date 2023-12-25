Fransız Koşucu Adana Maratonuna Hazırlanıyor

Adana'da yapılacak olan maratona katılmak için Fransa'dan yola çıkan ve 84 gündür yolda olan Fransız koşucu Konya'nın Karapınar ilçesine geldi. Fransız koşucu, günde yaklaşık 42 kilometre koştuğunu ve 29 Aralık'ta Adana'ya ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Fransa'nın Beziers şehrinde yaşayan ve Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıkan Fransız koşucu Claude Cazes (41), Adana'da düzenlenecek olan maratona katılmak için 84 gün önce yola çıktı. Koşarak İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçen Cazes, Türkiye'ye gelerek Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. 6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili etkileyen depreme çok üzüldüğünü anlatan Cazes, Adana'da yapılacak olan maratonu kazanması halinde alacağı ödülü depremzede ailelere bağışlayacağını ifade etti.

"84 gün boyunca günlük 42 kilometre koştum"

Fransız koşucu Claude Cazes, Ekim ayında Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıktığını anlatarak, "6 Şubat tarihinde Türkiye ve Suriye'de yıkıcı deprem meydana geldi. 50 binden fazla ölüm oldu ve binlerce bina yıkıldı. Bu depremler 21. yüzyılın en ölümcül depremlerinden oldu. Bazısı ebeveynlerini bazısı çocuklarını kaybetti. Deprem mağdurlarına destek olabilmek için bu koşuya karar verdim. 84 gün boyunca günlük 42 kilometre koştum. Yaklaşık 3 bin 600 kilometreyi bulan koşuyu 168 aşamada gerçekleştireceğim. Bu maceramı Adana'da tamamlayacağım. Türkiye'ye İtalya, Slovenya, Sırbıstan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçerek ulaştım. Her yer farklı iklim ve çevre şartlarına sahip. Sıcak, soğuk, dağ ve düz yollar mevcut. Bu hedefime ulaşabilmek için her türlü zorluğu aşmaya kararlıyım. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Konya'dan geçtim. Bu konuda eşim bana büyük destek verdi. 'Nasıl rahat olmak istiyorsan, yapabilirsin. Biz seni destekliyoruz' dedi. Adana'ya ulaştıktan sonra orada depremzedelerle bir araya geleceğim ve onlarla birlikte neler yapabileceğimi soracağım. Ayrıca Adana'da yapılacak olan maratona katılıp kazanacağım ödülü de depremden zarar gören ailelere bağışlayacağım" dedi.

Maratona hazırlanma sürecini anlatan Fransız koşucu Claude Cazes, "Maratona başlamadan 8 ay boyunca günde 4 saat antrenman yaptım. Lastik çekme, koşma, yürüyerek koşma, yalınayak, bisiklete binme ve yüzme yaparak bugüne hazırlandım. Adana'ya vardığımda topladığım tüm parayı paylaşacağım. Yardım yapan birkaç küçük dernek, bu depremde orada olan mağdurların ailelerine teslim edeceğim. Türk insanı gördüğüm en mükemmel insanlar. Bana çok büyük destek oluyorlar, yemek ikram edip evlerinde misafir ediyorlar. Bunu dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz" şeklinde konuştu.

Fransız Claude Cazes, Karapınar ilçesinde, İlçe Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kasım Meşe tarafından karşılanarak misafir edildi. Cazes, Karapınar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçerken, gittiği İlçe Gençlik Merkezinde gençler tarafından alkışlarla karşılandı. - KONYA