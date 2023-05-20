Foça, Gençlik Bayramını Coşkuyla Kutladı

Foça Belediyesi’nin Yenifoça ve Foça’da düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Foça Belediyesi'nin Yenifoça ve Foça'da düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen fener alayı yürüyüşlerine ve konserlere yüzlerce vatandaş katıldı. Gençlerden oluşan rock grubu Armada, Grup Ters Yön ve Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bando Orkestrası kutlamalara büyük sevinç kattı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gençlerin ve tüm yurttaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Başkan Gürbüz, "Türk milletinin özgürlük umutlarını canlandırmak ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünde; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.