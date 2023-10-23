Fiyat etiketlerine "Lütfen almayın" yazarak, İsrail ürünlerine karşı boykot başlattı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir market sahibi, İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılara tepki göstererek, İsrail ürünlerinin etiketine "Lütfen satın almayınız" yazdı.

İsrail'in uyguladığı politikaya tepkiler devam ederken, Fatsa ilçesinde market işletmecisi Hüseyin Akot, bir haftadan uzun bir süre uğraşarak, İsrail ürünlerini tespit etti. Bu ürünlerin fiyat etiketlerine "İsrail ürünüdür lütfen satın almayınız" yazan Akot, ayrıca işyerinin girişlerine de pankart asarak tepkisini gösterdi. Akot, bundan sonraki süreçte İsrail ürünleri satmayacağını söyledi.

"Vatandaşların bizi anlayış ile karşılayacağını düşünüyorum"

Market sahibi Hüseyin Akot, bu konuda vatandaşlardan da anlayış beklediklerini belirterek, "İsrail zulmüne içimiz el vermiyor. Müslümanların ayağa kalkması, İsrail'e haddini bildirmesi lazım. Bizim elimizden gelen İsrail'in mallarını boykot etmektir. Bir haftadan bu yana İsrail ürünlerini almamak için çalışıyorum, elimde az ürün kaldı, onları da en kısa zamanda raftan kaldıracağım ve İsrail ürünlerini satmamak için boykot başlatıyorum. İnşallah herkes bunu yaparak en azından ekonomilerine bir darbe vurmuş oluruz. Bu konuda vatandaşların da bizi anlayış ile karşılayacağını ve destekleyeceğini biliyorum. Gıda sektöründe Türkiye zaten kendi ürününü kendisi üretiyor" diye konuştu.