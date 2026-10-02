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FISU heyeti 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için Erzurum'da ETÜ'yle görüştü

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FISU heyeti 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için Erzurum'da ETÜ'yle görüştü
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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki FISU heyetiyle görüştü. Heyet, spor tesislerini inceledi; görüşmede Erzurum'un kış sporları altyapısı ve ETÜ Spor Bilimleri Fakültesinin çalışmaları ele alındı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2029 Dünya Kış Oyunları hazırlıkları kapsamında Erzurum'da saha incelemelerinde bulunan International University Sports (FISU) heyetiyle bir araya geldi.

2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın gerçekleştirileceği Erzurum'a gelen FISU Genel Sekreteri Matthias Remund, FISU Spor Direktörü SHEN Zhen ve Universiade Direktörü Milan Augustin, kentteki spor tesisleri ve organizasyon alanlarında incelemelerde bulundu.

FISU heyeti, Erzurum programı kapsamında Erzurum Valisi Aydın Baruş'u da ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur yer aldı.

Valilik ziyaretinin ardından ETÜ'ye geçen FISU heyeti, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle görüştü. Görüşmede Erzurum'un kış sporları altyapısı ve spor organizasyonları alanındaki deneyimi ile ETÜ Spor Bilimleri Fakültesinin çalışmaları ele alındı.

Rektör Çakmak: "Erzurum, organizasyon deneyimi ve spor altyapısıyla önemli bir birikime sahip"

Rektör Çakmak, Erzurum'un başta kış sporları olmak üzere farklı branşlarda önemli bir spor şehri olduğunu belirterek, kentin sahip olduğu spor altyapısı ve organizasyon deneyiminin 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları açısından önemli bir birikim sunduğunu ifade etti.

ETÜ'nün Spor Bilimleri Fakültesi ve ilgili akademik birimleriyle organizasyon sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Çakmak, Erzurum'un tüm paydaşlarıyla birlikte 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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