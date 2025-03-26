Fırat Üniversitesi ile Çimentaş Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Fırat Üniversitesi ile Çimentaş Elazığ fabrikası arasında üniversite-sanayi iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, üniversite rektör yardımcıları, mühendislik fakültesi dekanı ve Çimentaş yöneticileri katıldı. Protokol kapsamında Fırat Üniversitesi öğrencileri, Çimentaş Elazığ fabrikasında staj yapma ve uygulamalı eğitim alma fırsatı yakalayacak. Akademisyenlerin sanayi projelerinde görev alması, ortak AR-GE çalışmalarının yürütülmesi ve mühendislik fakültesi öğrencilerine yönelik teknik geziler düzenlenmesi gibi çeşitli iş birlikleri hayata geçirilecek.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda sanayi ile iç içe çalışarak toplumsal kalkınmaya katkı sunan yapılardır. Bu protokol sayesinde öğrencilerimiz teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulacak, aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olacağız" dedi.

Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ise Çimentaş'ın eğitime ve gelişime büyük önem verdiğini belirterek, "Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek adına Fırat Üniversitesi ile bu protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çimento sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak, geleceğin mühendislerini en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol kapsamında, akademik ve sektörel gelişimi destekleyen seminerler, konferanslar ve ortak araştırmalar düzenlenecek. Sektörel yenilikler konusunda bilgi alışverişi sağlanarak, mühendislik eğitiminin sektör beklentilerine uygun şekilde güncellenmesi hedefleniyor. İş birliği, hem akademik camia hem de sanayi sektörü açısından büyük bir kazanım olarak değerlendirilirken, Fırat Üniversitesi ve Çimentaş Elazığ fabrikasının uzun vadeli projelerde birlikte çalışmaya devam etmesi bekleniyor. - ELAZIĞ