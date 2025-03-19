İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Filistinli Öğrenciler, Sivas'ta Gördükleri İlgiye Minnettar

Filistinli Öğrenciler, Sivas'ta Gördükleri İlgiye Minnettar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrenciler, Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek Sivas'ta gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Vali Şimşek, öğrencileri Sivasspor maçına davet etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret eden Filistinli öğrenciler, Sivas'ta Filistin'den daha çok ilgi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrenciler, gazeteci yazar Abdullah Yiğit refakatinde Filistinli Öğrenciler Genel Birliği olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ettiler.

Birlik bakanı Tacettin Şehadeh burada yaptığı konuşmada Sivaslılardan gördükleri yakın ilgiye değinerek, "Biz Sivas'ta ülkemiz Filistin'de gördüğümüz ilgiden daha yakın ilgi sevgi görüyoruz. Sivaslıları çok seviyoruz. Onun için Sivas'taki bütün Filistinli öğrenciler Sivasspor'u destekliyoruz. "dedi

Vali Şimşek ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Sizler bize emanetsiniz. Sizin mutlu olmanız en çok bizi mutlu eder" dedi. Şimşek, Filistinli öğrencileri Sivasspor-Adana Demirspor maçına davet etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title