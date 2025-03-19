Filistinli Öğrenciler, Sivas'ta Gördükleri İlgiye Minnettar

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret eden Filistinli öğrenciler, Sivas'ta Filistin'den daha çok ilgi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrenciler, gazeteci yazar Abdullah Yiğit refakatinde Filistinli Öğrenciler Genel Birliği olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ettiler.

Birlik bakanı Tacettin Şehadeh burada yaptığı konuşmada Sivaslılardan gördükleri yakın ilgiye değinerek, "Biz Sivas'ta ülkemiz Filistin'de gördüğümüz ilgiden daha yakın ilgi sevgi görüyoruz. Sivaslıları çok seviyoruz. Onun için Sivas'taki bütün Filistinli öğrenciler Sivasspor'u destekliyoruz. "dedi

Vali Şimşek ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Sizler bize emanetsiniz. Sizin mutlu olmanız en çok bizi mutlu eder" dedi. Şimşek, Filistinli öğrencileri Sivasspor-Adana Demirspor maçına davet etti. - SİVAS