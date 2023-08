Fethiye'de Kıraç'la Zafer Coşkusu

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşkaza Meydanı'nda Kıraç konseri gerçekleştirildi. Meydanı dolduran binlerce kişi, Kıraç'ın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Beşkaza Meydanı hıncahınç doldu. Yurttaşların 30 Ağustos coşkusu Kıraç'ın sahne performansıyla zirveye taşındı. Konser arasında sahneye davet edilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün halka seslendi.

"KİMSE 400 KM ALTYAPI YATIRIMI RİSKİNE GİRMEZ"

Başkan Karaca, konuşmasında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde Fethiye'mizde 4.5 yıldır aralıksız bir şekilde sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Her türlü engellemelere rağmen, çeşitli kumpaslara rağmen, Fethiye'de yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte onların huzuru ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu makama aday olduğumuz dönemlerde, iki uyumlu belediye halinde Fethiye'mizin temel sorunlarını çözeceğimizi söylemiştik. Her şeye rağmen, her belediye başkanının risk alamayacağı tam 400 kilometrelik altyapı yatırımlarına girdik. Girmeliydik; çünkü turizm şehri Fethiye'de ciddi bir altyapı olması gerekiyordu. Bunu da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ile birlikte yapacağımızı ifade etmiştik. Değerli başkanımıza 4.5 yıllık süre boyunca bölgemize yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bu etkinliğin mimarı sayın başkanımızdır. Hemen hemen her etkinlikte başkanımız yanı başımızda. Bizlere verdiğiniz yetkiyi sizler için en iyi şekilde kullanabilmek adına var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. İnanın ki çocuklarımızdan, ailemizden fedakarlık yapıyoruz. Bu süreç içinde bazen maalesef tatsız olaylar ile karşı karşıya gelebiliyoruz."

"DEVLETİME, VATANIMA, BAYRAĞIMA BAĞLILIĞIMI KİMSE SORGULAYAMAZ"

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim vatanıma, bayrağıma ve devletime bağlılığımı kimse sorgulayamaz. Maalesef Fethiye Belediyesi'nin ve benim bilgim dahilinde olmadan çeşitli noktalara Türk bayrakları asıldı. Altında Fethiye Belediyesi, Alim Karaca Fethiye Belediye Başkanı yazıldı ve bu durum tüm Türkiye'de gündem oldu. Bizleri linç kampanyası ile karşı karşıya bıraktılar. Ama Fethiye'de yaşayan vatandaşlarımız, benim bayrağına, vatanına, devletime bağlı olduğumu bilirler. Bu seçim döneminde bana ve büyükşehir belediye başkanımıza karşı linç kampanyaları ve kumpaslar devam edecektir. Keşke bu hassasiyeti 2018 seçimlerinde çöp konteynerlerine Türk bayraklarını ve kendi partilerinin bayraklarını atanlara karşı da gösterselerdi. Keşke askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde de gösterselerdi. O zaman onların tarafsız olduğunu anlayabilirdim. Bizler onları eleştirirken, dimdik onların karşısında dururken şimdi iyi niyetle bir reklam ajansının Fethiye'mizin çeşitli noktalarına astığı Türk bayraklarındaki Fethiye Belediyesi ibaresine takmış durumdalar. Bu kardeşiniz, bu vatan ve bayrak için canını verebilecek bir kardeşinizdir. Seçim önü bu kampanyalar tutmaz. Bizler sizlere eşit hizmet yürütmeye devam edeceğiz."

"HALKIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Konuşmasında halkı enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını da belirten Karaca, halkevlerinde çayın halen 1 TL olduğunu dile getirerek, "Halk plajları açmaya devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, sizlerle birlikte, asla siyasi görüşünüze bakmadan sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli başkanımla Fethiye'nin sorunlarını çözmeye ve sizlerin huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Maalesef öncesinde de gördünüz birçok kumpasla karşı karşıya kaldık ve hepsinden de beraat ettik. Evlatlarımızın geleceği adına bizler hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise iki kardeş belediye olarak hizmetlere devam edildiğine dikkat çekti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Gürün, Kıraç'a çiçek takdimi yaptı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Beşkaza Meydanı'nı dolduran seyircilere konser öncesinde 3000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı.