Fethiye'de Kadınlar Suyun Önemini Anlattı

İnsanoğlunun yaşamı için havadan sonra en elzem ihtiyaç olan suyun önemi Fethiye'de kadınlar tarafından anlatıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı'nda açılan sergide kadınlar yaptıkları resimlerle suyun önemini anlattılar. Kadınların sergisini Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş açtı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fethiye Kaymakamlığında Fethiye Halk Eğitim Müdürlüğü'nde eğitim gören resim öğrencisi kadınlar "Su Yaşamdır" temalı resim sergisi düzenlendi. Sergi öncesinde Fethiye Halk Eğitim Müdürlüğü Kadın Folklor Ekibi, yöresel kıyafetleriyle zeybek oynadı. Halkoyunları gösterisinin ardından serginin açılışını yapan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, sergilenen 80 resmi tek tek inceleyip eserlerini sergileyen kadınlara tebrik etti.

"Kadınlar annelerimiz ve bacılarımızdır"

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş konuşmasında, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Burada resimlerde emeği geçen her kadın sanatçıya teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Kadınlar bizim kahramanlarımızdır, annelerimiz ve bacılarımızdır. Her kadın bizim için değerlidir. Tarihte birçok kadın savaşlarda olsun, sporda olsun büyük başarılar kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bu durum daha da ileri gitmiştir ve çağ atlamıştır. Kadınlarımıza olan güven ve saygımız en ileri seviyedir. Her gün dünya kadınlar günü olmalıdır" diye konuştu. - MUĞLA