Fethiye'de Gençler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzüne Yükseldi

Fethiye'de Gençler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzüne Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamaç Paraşütü Kooperatifi'nin düzenlediği 19 Mayıs etkinliğinde 22 üniversite öğrencisi, daha önce hiç yamaç paraşütü yapmamış olmalarına rağmen Babadağ'dan uçuş deneyimi yaşadı. Etkinlik, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunarken, gençler havadan Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldular.

Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamaç Paraşütü Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'a özel olarak daha önce hiç yamaç paraşütü yapmamış 22 üniversite öğrencisi Babadağ'dan gökyüzüne yükseldi.

Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamaç Paraşütü Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği, gençleri ilk kez gökyüzüyle buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı üniversite yurtlarında kalan 22 öğrenci, profesyonel pilotlar eşliğinde Ölüdeniz Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşlar, eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde Belcekız Plajı'nda son buldu. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu etkinliğe damgasını vurdu.

"Korkulacak bir şey yokmuş"

İlk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan öğrencilerden Celal Tuğba Girler; "İlk defa uçtum. Keşke daha önceden bunu deneyimleseydim. İlk başta biraz sorun yaşadık ama pilotumuz başarıyla sorunları çözdü. Yine olsa yine yaparım. İlk başta çok korkmuştum ama korkulacak bir şey yokmuş" dedi.

Yamaç Paraşütü Pilotu Cem Ural Beşer ise "Genç arkadaşlarımızla güzel bir uçuş yaptık. Hepsi de memnun olduklarını söylüyorlar. Gençlere böyle katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"Bu deneyimi çzellikle bugün yaşamak çok anlamlıydı"

Katılımcı öğrencilerden Deniz Aydoğmuş ise uçuşun kendisi için çok özel olduğunu belirterek "Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bir süredir yapmak istiyordum. Çok iyi bir pilotla uçuş yaptım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şerefine özellikle bugün bu deneyimi yaşamak çok heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci de, "Amacımız, öğrencileri bugün gökyüzüyle buluşturmaktı. İlçe Spor Müdürlüğü ve Yamaç Paraşütü Kooperatifi'nin organizasyonuyla tam 22 öğrenciyi gökyüzüne taşıdık. Her biri birbirinden farklı ve unutulmaz deneyimler yaşadı. Bu öğrenciler daha önce de çeşitli spor faaliyetlerinde bulunmuş bireylerdi. Ancak birçoğu, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında ilk kez gökyüzünden yeryüzünü izleme fırsatı yakaladı. Anlamlı ve güzel bir organizasyon oldu. Tüm gençleri önümüzdeki yıl yeniden gökyüzünde buluşturmak ümidiyle. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kansere yakalan Joe Biden'dan ilk mesaj
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.