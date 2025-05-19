Fethiye'de Gençler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzüne Yükseldi

Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamaç Paraşütü Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'a özel olarak daha önce hiç yamaç paraşütü yapmamış 22 üniversite öğrencisi Babadağ'dan gökyüzüne yükseldi.

Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamaç Paraşütü Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği, gençleri ilk kez gökyüzüyle buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı üniversite yurtlarında kalan 22 öğrenci, profesyonel pilotlar eşliğinde Ölüdeniz Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşlar, eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde Belcekız Plajı'nda son buldu. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu etkinliğe damgasını vurdu.

"Korkulacak bir şey yokmuş"

İlk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan öğrencilerden Celal Tuğba Girler; "İlk defa uçtum. Keşke daha önceden bunu deneyimleseydim. İlk başta biraz sorun yaşadık ama pilotumuz başarıyla sorunları çözdü. Yine olsa yine yaparım. İlk başta çok korkmuştum ama korkulacak bir şey yokmuş" dedi.

Yamaç Paraşütü Pilotu Cem Ural Beşer ise "Genç arkadaşlarımızla güzel bir uçuş yaptık. Hepsi de memnun olduklarını söylüyorlar. Gençlere böyle katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"Bu deneyimi çzellikle bugün yaşamak çok anlamlıydı"

Katılımcı öğrencilerden Deniz Aydoğmuş ise uçuşun kendisi için çok özel olduğunu belirterek "Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bir süredir yapmak istiyordum. Çok iyi bir pilotla uçuş yaptım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şerefine özellikle bugün bu deneyimi yaşamak çok heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci de, "Amacımız, öğrencileri bugün gökyüzüyle buluşturmaktı. İlçe Spor Müdürlüğü ve Yamaç Paraşütü Kooperatifi'nin organizasyonuyla tam 22 öğrenciyi gökyüzüne taşıdık. Her biri birbirinden farklı ve unutulmaz deneyimler yaşadı. Bu öğrenciler daha önce de çeşitli spor faaliyetlerinde bulunmuş bireylerdi. Ancak birçoğu, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında ilk kez gökyüzünden yeryüzünü izleme fırsatı yakaladı. Anlamlı ve güzel bir organizasyon oldu. Tüm gençleri önümüzdeki yıl yeniden gökyüzünde buluşturmak ümidiyle. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUĞLA