Fethiye'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Etkinlikler

Fethiye'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Etkinlikler
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gençlik yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle kutlandı. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde olduğu gibi törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program kapsamında ilk olarak Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrencilerin yer aldığı yürüyüş; sahil bandından başlayıp, Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Bando eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte marşlar çalınırken, korteje motosikletli emniyet ekipleri ve zabıtalar da eşlik etti.

Yürüyüşün ardından çelenk merasimi için Beşkaza Meydanı'na geçildi. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Tören programı ise Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları ve şiirlerin ardından halk oyunları, jimnastik, güreş ve okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Etkinliklere Fethiye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Murat Sarı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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