Ferhat Orak Anısına Bisiklet Turu Düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, hayatını kaybeden Öğretmen Ferhat Orak anısına bisiklet turu gerçekleştirildi. TATBİS üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet severler bir araya gelerek, Orak'ın kabrini ziyaret etti ve onun doğa sevgisine vurgu yaptı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Öğretmen Ferhat Orak bisiklet turu düzenlendi.
Tatvan Bisiklet Topluluğu (TATBİS) üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte, bisiklet severler bir araya geldi. İlçe sahilinde başlayan bisiklet turu, Ferhat Orak'ın kabrinin bulunduğu mezarlık alanına kadar devam etti. Mezarı başında dualarla anılan Ferhat Orak için topluluk üyeleri duygusal anlar yaşarken, etkinlik boyunca merhum öğretmenin bisiklet ve doğa sevgisine vurgu yapıldı. Katılımcılar, etkinlik sonunda Ferhat Orak'ın örnek kişiliği ve eğitime katkılarıyla her zaman anılacağını dile getirdiler. - BİTLİS