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Feke'de Yangında Yıkılan Ev İmece Usulüyle Yeniden Yapılıyor

Feke'de Yangında Yıkılan Ev İmece Usulüyle Yeniden Yapılıyor
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Adana'nın Feke ilçesinde, yangında hasar görüp yıkılan bir ev, mahalle halkının ve inşaat ustalarının imece usulüyle yeniden inşa edilmeye başlandı. Ailenin zor durumu nedeniyle yardımlaşma örneği sergileyen köy halkı, temelini attıkları ev için destek verenlere teşekkür etti.

Adana'nın Feke ilçesinde yangında hasar görüp yıkılan ev imece usulü yapılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı İslam Mahallesinde 31 Aralık'ta çıkan yangında Karakülah ailesine ait ev yandı. Yangın da tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, hasar alan evde yıkıldı. Ailenin maddi durumunun iyi olmaması üzerine Feke'de yaşayan inşaat ustaları ve mahalle halkı bir araya geldi. Biraya gelenler imece usulüyle evin temelini atarak yapımına başladı.

Geçen yılın son gününde evi yandığını anlatan Tolga Karakülah, "Hatıralarımız hep kaybolmuştu. İmece usulü başladığımız evimizin temelini attık. Bu süreçte vesile olan, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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