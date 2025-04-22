Fatsa'da Balıkçının Ağına 2,5 Kilogramlık Dev Mezgita Takıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kıyı balıkçılarının ağına, 2,5 kilogramlık dev mezgit balığı takıldı.

Yalıköy Mahallesi'nde uzun bir süredir balıkçılık yapan 76 yaşındaki Ekrem İlkyaz, dün sabah saatlerinde denize açılarak balık avlamaya başladı. İlkyaz, bir süre sonra ağını çektiğinde daha önce hiç görmediği kadar büyük bir mezgit balığı ile karşılaştı. Balığı tattığında 2,5 kilogram olduğunu gören balıkçı İlkyaz, bu büyüklükte bir mezgit balığı yakalamanın heyecanlı olduğunu söyledi.

Yıllardır Karadeniz'de balık avladığını ancak ilk kez böyle bir mezgit tuttuğunu ifade eden Ekrem İlkyaz, "Böylesini ilk defa görüyorum. Uzun yıllardır Karadeniz'de balık tutuyorum ama bu kadar iri bir mezgit daha önce yakalamamıştım. Gerçekten heyecan vericiydi. Kıyıya getirdiğimde diğer balıkçı arkadaşlarım da balığın büyüklüğüne şaşırdılar" dedi. - ORDU