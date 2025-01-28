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Fatma Bostancı, Bartın'da Arıcılık Malzemeleri Üreten Atölye Kurdu

Fatma Bostancı, Bartın'da Arıcılık Malzemeleri Üreten Atölye Kurdu
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Bartın'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Bostancı, devlet destekleri ile kurduğu atölyede günlük 1 ton fandom şekeri üretiyor. Ak Arıcılık ismiyle hizmet veren Bostancı, Türkiye genelinde arıcılık malzemeleri satışı yapıyor.

Bartın'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Bostancı, arı keki, fandom şekeri, şurup, petek gibi arıcılık malzemeleri üreten atölye kurdu. Destek ve kredilerle yaklaşık 1 ton fandom şekeri günlük üretim kapasitesi bulunan atölye, işyeri ve depoda toplam 5 kişi istihdam ediliyor.

Bartın'da yaşayan Fatma Bostancı, evinde arı maskesi eldiven ve pantolon paketleyerek başladığı ticari hayatında, devlet destekleri ve kredilerle birlikte arıcılık malzemeleri üzerine yaklaşık 8 milyon TL'lik yatırım ile üretim atölyesi kurdu. Atölyede arı keki, fandom şekeri şurup ve petek üretimini yapan makineleri satın alan Bostancı, bir mağaza ve bir depo da kiralayarak, ürünleri Bartın ve çevre illerde pazarlamaya başladı. Ak Arıcılık ismiyle hizmet vermeye başlayan Bostancı, Türkiye genelinde uygun ve kaliteli arıcılık malzemeleri satan bir işkadını olarak tanınmaya başladı.

Günlük 1 ton fandom şekeri üretim yapabilen Bostancı, internet ve sosyal medya üzerinden Türkiye'nin bir çok iline ürünlerini satıyor.

Diğer ürünleri ise siparişe göre ürettiklerini anlatan Fatma Bostancı, "Önce maske satışıyla başladım Evden, internetten arı maskesi satıyordum. Sonra dükkan kiraladık, şimdi de makineleri aldık. Arıcılık malzemelerini üretip satmaya başladık. Atölyede ve işyerlerimizde toplam 5 kişi istihdam ediyoruz. Şuanda 1 ton günlük fandom şekeri üretiyoruz, şurup üretimini siparişe göre yapıyoruz. Petek üretimine ise yeni yeni başlıyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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