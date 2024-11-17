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F-4E Phantom Uçaklarının 50. Yılı Eskişehir'de Coşkuyla Kutlandı

F-4E Phantom Uçaklarının 50. Yılı Eskişehir'de Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerde, 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne katılan F-4E Phantom uçaklarının 50. yılı dolayısıyla fil yürüyüşü ve gösteri uçuşları yapıldı. 10 savaş uçağı, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Eskişehir'de 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 10 savaş uçağının 'fil yürüyüşü' gösterisiyle sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974 yılında katılan F4-E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik tertip edildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerde, 'Panter Filo' olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na bağlı olan 5 uçak geçiş yaparak havalandı. Uçaklar, çok sayıda ülkeden 700'e yakın havacılık fotoğrafçısı ve basın mensuplarının katıldığı etkinlik alanının üzerinden alçak uçuş ve ikili kol uçuşu yaptı. Gövdesi Türk bayrağı ve kuyruk bölgesi Mustafa Kemal Atatürk çizimleri ile süslenen F4-E Phantom II savaş uçağının ve beraberindeki 4 uçağın uçuşlarını tamamlamasının ardından 'fil yürüyüşü' gerçekleştirildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 10 savaş uçağı ile gerçekleştirilen 'fil yürüyüşü' etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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