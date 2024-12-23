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Eyüpsultan Belediyesi, 90 Milyon Liralık İhaleye Haciz Uygulandı

Eyüpsultan Belediyesi, 90 Milyon Liralık İhaleye Haciz Uygulandı
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Eyüpsultan Belediyesi, çöp toplama hizmeti veren bir şirketin 90 milyon liralık alacağı nedeniyle icralık oldu. Haciz işlemleri belediye binasında başladı ve şirket, alacaklarını tahsil etmek için hukuki süreç başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, çöp toplama hizmeti veren bir şirketin 90 milyon liralık alacağı nedeniyle icralık oldu. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen avukat ve icra memurları, haciz işlemi başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, çöp toplama hizmeti veren bir şirketin 90 milyon liralık alacağı nedeniyle icra işlemiyle karşı karşıya kaldı. İş bitiminin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen belediyeden herhangi bir ödeme planı sunulmaması, alacaklı şirketin avukatlarını ve icra memurlarını harekete geçirdi. Belediyeye hizmet ağırlıklı çöp toplama araçları kiralayan şirket, alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki süreç başlattı. Sabah saatlerinde belediye binasına giden ekipler, haciz işlemini başlattı. Belediye binası içeresinde haciz işleminin sürdüğü öğrenildi.

"Ödeme planı sunulmadı, haciz başlatıldı"

Belediyenin icra takibine verdiği yanıtta haczedilecek mal varlıkları arasında park alanlarını bildirdiğini söyleyen şirket avukatı Erdal Avcı, "Müvekkilim, Eyüpsultan Belediyesi'ne çöp toplama hizmeti sağladı ancak 90-95 milyon liralık alacağımızı tahsil edemedik. Belediyeden defalarca toplantı talep ettik, fakat olumlu bir sonuç alamadık. Bunun üzerine icra takibi başlattık. Vatandaşların kullanımında olması gereken park alanlarını satışa sunmayı tercih etmedik. Bunun yerine, belediye binasında muhafazalı haciz işlemiyle taşınabilir malları yediemin depolarına taşımaya geldik. Biz cüzi bir miktarı peşin almak ve kalanını taksitlendirmek kaydıyla makul bir çözüm önerdik ancak teklifimiz reddedildi. Müdürlerle görüşmeler yaptık, başkan ve başkan yardımcılarıyla da bu konuyu çözmeye çalıştık ama bir sonuç alamadık. Bu nedenle haciz hakkımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

"20 yıllık hizmetimize rağmen ciddi haksızlık yapılıyor"

Şirketin Eyüpsultan Belediyesi'nde yıllardır hizmet verdiğini belirten Avcı, "Son ihalede araç sayısını yüzde 30 azaltarak maliyeti artırdılar. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne aykırı. Buna rağmen biz ihaleye katıldık ve hizmete devam etmek istedik ancak 20 yıllık tecrübemize rağmen hak ettiğimiz ücretin ödenmemesi kabul edilemez. Belediyenin bu tutumu müvekkilimi ekonomik olarak zor duruma soktu. Belediye kanunu gereği tüm mal varlıklarına haciz uygulayamadıklarını ancak hak ettikleri miktarı tahsil edebilmek için her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada çok ciddi bir haksızlık var. Belediyenin, personel maaşlarını ödememesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Hakkımız olan ne varsa alacağız ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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