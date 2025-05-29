ETSO Yönetimi AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı Ziyaret Etti

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın yönetimiyle birlikte AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

Özakalın beraberinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu İsmail Suci ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiler.

Karşılıklı görüş alış verişinin bulunulduğu ziyaret sonrasında Başkan Özakalın, Ala'ya Oltu taşı teşbih hediye etti. - ERZURUM