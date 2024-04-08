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ESO Başkanı Kesikbaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ramazan Bayramının milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Kesikbaş, yayınlamış olduğu mesajda, "Sofralarımıza bereket, kalplerimize huzur getiren bir Ramazan Ayı'nı geride bırakırken, peşi sıra Ramazan Bayramına hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada barışın, refahın gönüllere umut serptiği, sevgi ve hoşgörünün öneminin daha fazla anlaşıldığı bir bayram yaşamak en büyük dileğimiz. Kadim bir medeniyetin fertleri olarak bayramların insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu biliyoruz. Bu yüzden paylaşmanın, birbirimize sevgi ile sarılmanın, empati yapabilmenin önemini asla unutmamalıyız. Eskişehir iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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