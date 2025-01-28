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Esnaf ve Sanatkarların Sorunları İçin Dayanışma Vurgusu

Esnaf ve Sanatkarların Sorunları İçin Dayanışma Vurgusu
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Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunların çözümünde dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yayla, soruların üst mercilere iletilmesi ve çözüm yollarının iyileştirilmesi için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunların çözüm noktasında dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Yayla, Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı M. Emin Birliktir'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yayla, esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları sorunlarla ilgili üst mercilere iletileceği ve çözüm yollarının iyileştirilmesi için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Başkan Birliktir ise bu tür karşılıklı diyalogların, esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığına inandığını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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