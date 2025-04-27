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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Genel Kurulu 27 Mayıs'ta

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Genel Kurulu 27 Mayıs'ta
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Olağan Genel Kurulu, 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Genel kurulda, başkan vekilliğini Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan üstlenecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Olağan Genel Kurulu yapılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs'ta yapılacak. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan'ın da genel başkan vekilliğini yaptığı birliğin genel kurulu Ankara Çankaya'da bulunan hizmet binasının konferans salonunda saat 11.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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