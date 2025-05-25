Eskişehirli Sporcular Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Eskişehirli Sporcular Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Sakarya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Altın, gümüş ve bronz madalyalarla dönen sporcular, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tebrik edildi.

Sakarya'da gerçekleşen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular, hem Yıldızlar hem de Gençler kategorilerinde sergiledikleri performansla başarılara imza attı.

Sakarya'da Wushu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla, şampiyonluk coşkusu paylaşıldı. Şampiyonada Yıldızlar kategorisinde Eskişehirli sporcular adeta madalya yağmuruna tutuldu. Ela Otuzoğlu ve İlke Gümüş altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Belinay Su Tunca, gümüş madalya ile önemli bir başarı elde etti. Semih Atıcı ve Irmak Sever ise bronz madalyaların sahibi oldu. Gençler kategorisinde de Eskişehirli sporcular çeşitli performanslar sergiledi.

Gül Bilge Akay, altın madalya ile Gençler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Barkın İstifciel, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İrem Nazlı Özsoy ve Esmanur Sönmez ise bronz madalyalarla Eskişehir'e döndü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları tebrik etti. Şampiyonada çekilen fotoğraflar da Eskişehirli sporcuların başarılarını gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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