Eskişehirli Esnaf, Dijital Dönüşümle Müzik Aletleri Satışına Yöneldi

Eskişehirli Esnaf, Dijital Dönüşümle Müzik Aletleri Satışına Yöneldi
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Eskişehir'de 20 yıldır CD ve kaset satışı yapan Okan Kuruçay, dijital müzik platformlarının yükselişi ile fiziksel müzik formatlarının talebinin yok olmasının ardından işini ayakta tutmak için müzik aletleri satışına başladığını belirtti.

Eskişehirli esnaf Okan Kuruçay, dijital müzik platformlarının yükselişiyle birlikte, kaset ve CD kültürünün kalmadığını, onun yerine dükkanda müzik aletleri satışına başladığını söyledi.

Eskişehir'de 20 yıldır CD ve kaset satışı yapan esnaf Okan Kuruçay, gelişen teknolojiyle beraber satışlarının neredeyse durduğunu gözlemlediğini ve artık sadece koleksiyon meraklıları tarafından tercih edildiğini belirtti. Teknolojinin hızla gelişmesi ve dijital müzik platformlarının yaygınlaşması, CD ve kaset gibi fiziksel müzik formatlarının sonunu getirdiğini belirten dükkan sahibi Kuruçay; "Şuanda sadece eskiden koleksiyon yapanlar ara sıra alıyor. Onun dışında cd alan kalmadı, kasetin olayı bile bitti gerçi teyp kasetlerinin fiyatları arttı ama alan yok. Bizde sadece görüntü olarak var şuan yoksa cd olayı bitti. Flash bellek vardı, o bile bitmek üzere herkesin elinde telefonları var internetten ne isterse bulabiliyor" dedi.

"CD ve kaset kültürü rafa kalkmış bir meslek oldu"

Kuruçay, müzik sektöründeki dijital dönüşümle birlikte, işini ayakta tutmak için müzik aleti satışına yöneldiğini söyleyerek müzik piyasasında ayakta kalmanın yolunu enstrüman satışına yönelmekte bulduklarını ifade ederek şunları söyledi;

"Bu işi yapan da çok az kaldı, ben burada 20 senedir bu işi yapıyorum, artık biz de son temsilcileri olduk bunların. Tabi tek başına CD veya kaset ile bu iş yürümüyor. Önceden sadece CD ve kaset işi yapıyorduk. Sektör bitince biz de ekstradan müzik sektörüne el attık, müzik aleti işine girdik. Şu anda ağırlıklı olarak müzik aletleri satıyoruz. Orijinal kasetler 100 lira, CD'lerde 100 lira, ama alan olmadığı için genelini depolara kaldırdık. CD ve kaset kültürü rafa kalkmış bir meslek oldu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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