Eskişehirli Esnaf Balkonunu Sebze Bahçesine Dönüştürdü

Eskişehirli Salim Pektaş, iş yerinin balkonunu sebze bahçesine dönüştürerek hem geri dönüşüm yapıyor hem de doğal ürün ihtiyacını karşılıyor.

Eskişehir'de esnaflık yapan Salim Pektaş, iş yerinin balkonunda yıllardır sebze yetiştiriyor. Plastik bidonları saksıya dönüştüren Pektaş, biberden domatese, salatalıktan patlıcana kadar birçok sebzeyi kendi imkanlarıyla üretiyor. Hem geri dönüşüme katkı sağlayan hem de doğal ürünler elde eden Pektaş, pazardaki yüksek fiyatlara rağmen ihtiyaçlarını kendi yetiştirdikleriyle karşılıyor.

"Pazarda 250 liraya satılan biberi bedavaya yiyoruz"

Balkonunda yıllardır sebze yetiştirdiğini söyleyen Salim Pektaş, "Biz bunu üç beş senedir yapıyoruz. Boş bidonları kesip saksı gibi toprağı dolduruyoruz ve ekiyoruz. Hem verim alıyoruz hem de doğayı kirletmeden kendi ürünümüzü yetiştiriyoruz. Ürünler bize fazlasıyla yetiyor, hatta fazla geliyor. Orada yaklaşık 200 tane biber vardı, evde kullanıyoruz; turşusunu, yemeğini, menemenini yapıyoruz. Pazarda kilosu 250 liraya satılan biberi biz burada bedavaya yiyoruz" dedi.

"Sebze ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz

Bahçesinde de birçok ürün yetiştirdiğini anlatan Pektaş, "Çatıda üç senedir ekiyorum, arkada bahçemde de domates, fasulye, patlıcan, salatalık var. Böylece sebze ihtiyacımızı büyük ölçüde kendimiz karşılıyoruz. Limonun kilosu pazarda 150 lira ama bizim bahçemizde bedava." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir katkı maddesi yok"

Doğal üretime vurgu yapan Salim Pektaş, "Suyumuzu tulumbadan alıyoruz, su bedava, hava bedava, toprak bedava. Allah veriyor, çok şükür. Hepsi tam organik, hiçbir katkı maddesi yok. Böyle elde ettiğin biberin kokusunu alıyorsun, yemeye doyamıyorsun" diye konuştu.