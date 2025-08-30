Eskişehirli Arıcı, Dünyada En Yüksek Prolin Değerine Ulaşarak Rekor Kırmayı Hedefliyor

Eskişehir'den laboratuvar analizine gönderdiği ve 2 bin 925 prolin değerinde olduğu belirlenen balı ile dünyada en yüksek oranı yakaladığını öne süren Hakkı İşçi, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesinde bulunan arılığında yaklaşık 11 yıldır bal üretimi yapan Hakkı İşçi, geçtiğimiz yıl düzenlenen 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'ne katıldı. Prolin değeri bin 793 olan balı ile 1'incilik elde eden Balı, dünyanın en iyi ballarından yüksek bir orana ulaştı. İşçi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarına analiz için son gönderdiği balın ise 2 bin 925 prolin değerinde olduğu belirlendi. Dünyada prolin değeri bundan daha fazla olan bir bal olmadığını ifade eden İşçi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini belirtti.

"Son testlerde 2 bin 925 prolin değerini gördük"

Konuyla ilgili açıklamada bulnan Hakkı İşçi, "Ben fabrikada işçi olarak çalışmaktayım. Bu arada da hafta sonları hobi olarak arıcılık yapmaktayım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Analiz Laboratuvarları'nda yapmış olduğumuz en son testlerde 2 bin 925 prolin değerini gördük. Dünyada en yüksek değer burada. Prolin, balın kalitesini belirleyen en önemli analiz değerlerinden birisi, en önemlisi. Dünyada en yüksek prolin değerini elde ettik. En kaliteli bal burada. Dünyanın isim yapmış en iyi ballarını 2-3'e katlayacak düzeyde yüksek değerler elde ettik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Başarımızın tesadüf olmadığını son 2 yıldır ispatlamış olduk" dedi.

"Bu değer ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyorum"

Geçtiğimiz yıl da dünyanın en yüksek prolin değerini elde ettiklerine değinen İşçi, "Katılmış olduğumuz 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'nde 1'incilik elde ettik. Bu yıl da yapmış olduğumuz analizlerle, erişilemeyecek rekor bir seviyeye ulaştık. Hedefimiz, bundan sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girip bütün dünyanın bunu görmesini sağlamak. İnşallah onu da elde edeceğiz. Ben araştırmalarım neticesinde daha iyisini üreteni görmedim. Bal üretimini yaptığımız bölge çok değerli. Buranın bitkisi, doğası, iklimi çok farklı. Tabii bilgi, azim ve gayretimiz mevcut. Bunları birleştirdiğimizde burada bu kaliteyi almış olduk. Artık isim yapmış, makam mevki sahibi insanlara ürünlerimizi tanıtır olduk" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR