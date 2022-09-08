Eskişehir yerel: Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri ile Buluştu

Eskişehir haberi: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Engelsiz Kültür Sanat Merkezi öğrencileri ve onların aileleri ile bir araya geldi. Engelsiz Kültür Sanat Merkezi öğrencileri ve aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Kurt, velilere çağrıda bulunarak “Buranın yönetimini birlikte ele alalım. Buraya katılın, nasıl bir çalışma ortamı olması gerektiğine birlikte karar verelim” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Engelsiz Kültür Sanat Merkezi öğrencileri ve onların aileleri ile bir araya geldi. Engelsiz Kültür Sanat Merkezi öğrencileri ve aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Kurt, velilere çağrıda bulunarak "Buranın yönetimini birlikte ele alalım. Buraya katılın, nasıl bir çalışma ortamı olması gerektiğine birlikte karar verelim" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi, kaynaşması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi, iletişim kurabilmesi; fiziksel gelişimleri ve ruhsal dengelerinin sağlanması; sosyal topluma uyum sağlaması ve toplu gruplar içinde bulunabilmeleri için çok sayıda çalışma gerçekleştiriyor. Merkezde özel gereksinimli bireyler için atölyeler; spor, müzik, ritim, dans, gezi gibi çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, merkezde düzenlenen etkinliklere katılan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile buluştu. Öğrenci ve aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Kurt, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.

"BİLİM İNSANLARI İLE SİZLER ARASINDA ARACI OLMAK İSTİYORUZ"

Buluşmada konuşan Başkan Kurt, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan çalışmaların hem kendileri hem de aileler için özel çalışmalar olduğunu söyledi. Başkan Kurt, velilere çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Buranın yönetimini birlikte ele alalım. Buraya katılın, nasıl bir çalışma ortamı olması gerektiğine birlikte karar verelim. Bizim arkadaşlarımıza sıkıntılarınızı, taleplerinizi ve çözüm önerilerinizi iletin. Biz de bilim insanlarından yararlanarak, onların düşünceleri ile sizin beklentilerinizi birleştirecek bir formül bulalım. Buraya aktif olarak katılmanız gerekiyor. Sorunu siz biliyorsunuz, o sorunun çözümünü de daha kolay bulursunuz. Bilim insanları ile sizler arasında aracı olmak, sizleri buluşturmak istiyoruz. Gelin burada daha çok insanın birlikte hareket edeceği bir ortam yaratalım."

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nin çocuklarının hayatlarında yarattığı gelişmeleri anlatan aileler, çocukları için böyle bir merkezi açtığı için Başkan Kurt'a teşekkür etti.