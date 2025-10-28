Eskişehir Valisi Aksoy, Cumhuriyet Bayramı'nda 100 yıllık işletmeyi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyetin kuruluşundan beri kette hizmet veren işletmeyi ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kentte faal olan ve Cumhuriyetle aynı yaşta olan işletmeleri ziyaret etti. Aksoy, kent merkezinde bulunan 1925 yılından bu yana un üretimi yapan fabrikanın Genel Müdürü 82 yaşındaki Selim Öğüt'ü ziyaret etti. 4 kuşaktır işletmenin üretim yapan Selim Öğüt ve Vali Aksoy sohbet etti.

"Valimize teşekkürlerimi sunuyorum"

1925'ten bu yana üretim yaptıklarını anlatan Genel Müdürü Selim Öğütür, "Sayın Valimiz, şereflendirdi. Biz bu sene 100'üncü yılımızı kutluyoruz. Sağ olsunlar, bu şekilde ziyaretler bizlere güç kuvvet veriyor. Huzurunuzda Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum, ayağınıza sağlık efendim" dedi.

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından bugünlere kadar taşınmış olması oldukça kıymetli"

Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne dek böyle bir işletmenin halen daha faal olmasının çok kıymetli olduğuna değinen Vali Hüseyin Aksoy, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılını kutluyoruz. Bu kapsamda, Eskişehir'de 100 yıl ve üzeri faaliyette bulunan işletmelerimizi ziyaret etmeyi arzu ettim. Bu fabrikamıza da ziyarette bulunuyorum. 1925'te kurulmuş ve 100'üncü yaşında. Artık 4'üncü neslin devralmaya başlayacağı bu işletmenin hala yaşatılması, cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından bugünlere kadar taşınmış olması oldukça kıymetli. Ben geçmişten bugüne kadar emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR