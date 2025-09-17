Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışanları Geriden Gelen Ödemelerini Alamıyor

(ESKİŞEHİR)- Öz Sağlık İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Özmen Altay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarının geriye dönük ödemelerini alamadığını belirterek, "Geciken veya henüz ödenmeyen alacaklar, çalışanlarımızın ekonomik dengelerini bozmakta, aile bütçelerinde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır" dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Özmen Altay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Altay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarının geriye dönük ödemelerini alamadığını söyledi. Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Sendika olarak üniversite hastanelerimizde çalışan emekçilerin yaşadığı ve geriye dönük alacaklarla ilgili sorunların farkındayız ve süreci yakından takip etmekteyiz. İşçilerin emeğinin karşılığı olan ücret, Anayasamızda ve İş Kanunu'nda güvence altına alınmış en temel haklardan biridir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesi, ücretin tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Ayrıca toplu iş sözleşmelerinden doğan haklar da hukuken bağlayıcı olup işveren açısından yerine getirilmesi zorunludur. Bu çerçevede, kurumumuzda/toplu iş sözleşmemizde yer alan maaş farkları ve geriye dönük ödemeler konusunda çalışanlarımızın mağduriyet yaşadığı görülmektedir. Geciken veya henüz ödenmeyen alacaklar, çalışanlarımızın ekonomik dengelerini bozmakta, aile bütçelerinde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.

"Uzlaşma ile çözülmesini önemsiyoruz"

Bizler, emeğe değer veren ve çalışma barışını önemseyen sendikamız/temsilciliğimiz olarak şu hususların altını çizmek isteriz: İşçilerin geriye dönük alacakları yasal güvence altındadır ve ödenmesi bir tercih değil, zorunluluktur. İşverenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ileride idari yaptırımlara ve hukuki uyuşmazlıklara yol açabilecektir. Ancak biz, sorunun yargıya taşınmadan, kurum ve çalışanlar arasında uzlaşma ile çözülmesini önemsiyoruz.

"İşçilerin mağduriyeti giderilsin istiyoruz"

Çağrımız, işverenin, en kısa sürede gerekli ödemeleri gerçekleştirerek hem işçilerin mağduriyetini gidermesini hem de çalışma barışını korumasını bekliyoruz. Bu adım, hem yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi hem de işveren-çalışan ilişkilerinde güvenin pekiştirilmesi açısından son derece önemlidir. Sonuç, sendika/temsilcilik olarak, çözümün diyalog ve işbirliği içinde bulunacağına inanıyoruz. Geriye dönük ödemelerin ivedilikle yapılması, işçilerimizin huzurunu sağlayacak, kurumsal verimliliğe de katkıda bulunacaktır. Bu manada işçilerimizin haklarının korunması ve iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığı'ndan gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Hukukun ve hakkaniyetin gereği yerine getirildiğinde, çalışma hayatında barış ve güven tesis edilecektir."