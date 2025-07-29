Eskişehir Odunpazarı'nda Turist Yoğunluğu Azaldı, Esnaf Zor Durumda

Eskişehir Odunpazarı'nda Turist Yoğunluğu Azaldı, Esnaf Zor Durumda
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Eskişehir'in Odunpazarı bölgesindeki esnaflar, bu yıl yerli ve yabancı turist sayısının ciddi şekilde düştüğünü ve bunun ekonomik zorluklar getirdiğini belirtiyor. Yaz sonuna yönelik umutlarını koruyan esnaflar, turistik hareketliliğin artmasını bekliyor.

Eskişehir'deki turist yoğunluğunun azalmasından dolayı ekonomik zorluk yaşayan bazı Odunpazarı esnafı, umudunu yaz sonuna bağladı.

Odunpazarı bölgesindeki bazı esnaf, önceki yıllara göre yerli ve yabancı turist sayısının azaldığını, bu durumdan olumsuz etkilendiklerini belirtti. Özellikle önceki yıllarda yaşanan yoğunluğun bu yıl gözle görülür şekilde düştüğü ifade edildi. Eskişehir'in tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Odunpazarı, her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlarken bu yıl yaşanan bu durgunluğun esnafı zorladığı belirtiliyor.

"Yaz sonunu bekliyoruz"

Odunpazarı'nın kum kahvecisi olan Ömer Büyüksarı "Özellikle bizim bölgemize bu yıl maalesef ilgi az. Yine de yaz sonunda gurbetçilerin de gelişiyle burayı hareketli göreceğimizi turist yoğunluğunun da artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turist gelmeyince et satışı azaldı"

Odunpazarı bölgesinde kasap olan Kadir Şen ise turist sayısının geçtiğimiz yıllara göre azaldığını dile getirerek, "Geçen yıl turist yoğunluğundan dolayı işlerimiz yoğundu. Bu sene bayramda neredeyse hiç turist gelmediğinden buradaki köfteciler, çi börekçiler ve mantıcılar da kıyma almadı. Bu da ekonomik açıdan da zor durumda kalmamıza sebep oldu" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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