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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü ve Ekibine Plaket Takdim Edildi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve ekibine, Karabuğday Tarla Hasat Günü nedeniyle plaket takdim edildi. İstiklalbağı mahallesinde düzenlenen etkinlikte, karabuğdayın bölge çiftçisine tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve ekibine, daha önce Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Karabuğday Tarla Hasat Günü nedeniyle plaket taktim edildi.

İstiklalbağı mahallesinde sözleşmeli tarım çerçevesinde, 45 çiftçi eliyle yaklaşık olarak 2 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ve özel bir alternatif ürün olan karabuğdayın bölge çiftçisine tanıtılarak yaygınlaştırılması, önemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 25 Temmuz 2024 tarihinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Karabuğday Tarla Hasat Günleri düzenlenmişti. Mahalle Muhtarı Ahmet Çetin, bölge çiftçilerinden Rafet Yaz ve Zekeriya Kaya düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyet ve verilen destek için Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ve Konu Sorumlusu Ziraat Mühendisi Zuhal Akkaya'ya plaket taktim etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de, alternatif ürünlerle çiftçilerin daha çok kazanması için projeler ürettiklerini belirtti. İstiklalbağı mahallesinin üreticileri tarafından sunulan bu plaketin kendilerini onurlandırdığını ifade eden yetkililer, çiftçilere teşekkür ederek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm personelleriyle her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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