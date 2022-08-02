Eskişehir haberleri... Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Aikido Eğitimleri Sürüyor Eskişehir yerel haberi | Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği aikido eğitimleri sürüyor. Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği aikido eğitimleri sürüyor. Belediye'nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen aikido eğitimleri, 7 ile 14 yaş arası çocukların katılımıyla devam ediyor. Haftada bir gün olmak üzere 20 çocuğun katıldığı etkinlikte; çocuklar uzman eğitmenler gözetiminde spor yaparken, kendilerini savunmayı da öğreniyor. Tepebaşı Belediyesi'nin aikido ve diğer çocuk etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen yurttaşlar, 444 44 26 numaralı irtibat telefonuyla Mavi Masa hattına ulaşabilir. ANKA / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Tepebaşı Yerel Haberler

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