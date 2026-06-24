Eskişehir'in göç haritası

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Uluslararası Göç İstatistikleri, 2025' istatistiklerine göre, geçen yıl yurt dışından Eskişehir'e 3 bin 659 kişi göç ederken, Eskişehir'den yurt dışına 8 bin 8 bin 70 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye 393 bin 829 kişi göç etti

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 403 bin 216 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Eskişehir'e gelenler ve gidenler

Geçen yılki Eskişehir'ine toplam 927 bin 956 kişilik nüfusun 24 bin 257'sini yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. Belirtilen dönemde yurt dışından 998'i Türk vatandaşı, 2 bin 661'i ise yabancı uyruklu 3 bin 659 kişi Eskişehir'e göç etti. Aynı dönemde bin 559 Türk vatandaşı, 2 bin 852 ise yabancı uyruklu 8 bin 70 kişi Eskişehir'den yurt dışına göç etti. Göç edip gelenlerin 243'ü erkek, bin 416'sı kadın, göç edip gidenlerinin 2 bin 417'si erkek ve bin 994'ünü kadınlar oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı