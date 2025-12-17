Eskişehir'de gönüllülük projelerine destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu iş birliğinde yürütülen 'Gönüllüyüz Biz Projesi' kapsamında Eskişehir'den 5 proje destek almaya hak kazandı. Gençlerin gönüllülük projelerine katılımı teşvik ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) iş birliğinde 'Gönüllüyüz Biz Projesi' yürütülüyor. Bu kapsamda, Eskişehir'den 5 projenin destek almaya hak kazandığı açıklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin gönüllülük temelli projelerde aktif rol almalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel