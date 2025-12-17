Eskişehir'de gönüllülük projelerine destek

Eskişehir'de 5 proje, 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı' kapsamında destek almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) iş birliğinde 'Gönüllüyüz Biz Projesi' yürütülüyor. Bu kapsamda, Eskişehir'den 5 projenin destek almaya hak kazandığı açıklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin gönüllülük temelli projelerde aktif rol almalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR